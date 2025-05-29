Hakimler ve Savcılar Kurulu'na Dört Yeni Üye Atandı

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine yapılan yeni atamalara ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür HSK üyeliklerine atandı.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliklerine atanan; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür'e görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Hukukun üstünlüğünden ayrılmadan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargı sisteminin daha da güçlendirilmesi adına üstlendikleri bu önemli görevde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. HSK'nın yeni üyelerinin adaletin tecellisi yolunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."