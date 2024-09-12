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Hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi

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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene hakim Ayata'nın eşi, çocukları ve adliye personeli katıldı. Ayata'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürüldü.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybeden hakim Erdoğan Ayata için Bakırköy Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Ayata'nın eşi ve çocukları ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Adliyesi olarak meslektaşları hakim Erdoğan Ayata'yı ebedi aleme uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Zor bir veda töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Alim, Erdoğan Ayata'nın 1989 yılından itibaren yurdun birçok yerinde hakim olarak hizmet ettikten sonra 2014'te son görev yeri olan Bakırköy Hakimliğine atandığını aktardı.

Alim, Ayata'nın görevi başında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süre hastanede ve evde tedavi gördüğünü dile getirdi.

Hakim Ayata'nın tekrar rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu kaydeden Alim, şöyle konuştu:

"Kendisine Bakırköy Adliyesi ve yargı camiası olarak manevi huzurlarında, gerçekleştirdiği tüm adalet hizmetlerinden dolayı minnet ve şükran duygularımızı ifade ederek Allah'tan rahmet diliyoruz. Eşi Sevim, kızları Ezgi ile Gizem hanıma en içten duygularımızla başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kıymetli hakimimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Hakim Erdoğan Ayata'nın cenazesi, Bakırköy Adliyesi'nde görevli imam tarafından dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye götürüldü.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

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