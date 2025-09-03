Başrollerini Mert Fırat ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı "Hakikatin Ölümü" filminin çekimleri tamamlandı.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Öztoprak'ın aynı adlı romanından, Hüseyin Karabey'in uyarlama senaryosunu yazdığı ve yönettiği film 2026'da vizyonda olacak.

1995 yılında geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikayesini işleyen film, suç, adalet, şiddet, vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor.

Uluslararası festivallere sunulacak filmin ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production), ortak yapımcılığını ise Doruk Acar (İnsignia Production) üstlendi.

Yapımın Türkiye'de 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.