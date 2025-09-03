Haberler

Hakikatin Ölümü Filminin Çekimleri Tamamlandı

Mert Fırat ve Mehmet Günsür'ün başrolünde yer aldığı 'Hakikatin Ölümü' filminin çekimleri sona erdi. 1995 yılında geçen film, suç, adalet ve vicdan temaları etrafında şekillenen bir iç hesaplaşma hikayesini konu ediniyor. Film, 2026 yılında vizyonda olacak.

Filme ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Öztoprak'ın aynı adlı romanından, Hüseyin Karabey'in uyarlama senaryosunu yazdığı ve yönettiği film 2026'da vizyonda olacak.

1995 yılında geçen etkileyici bir iç hesaplaşma hikayesini işleyen film, suç, adalet, şiddet, vicdan gibi kavramlar etrafında şekillenen sürükleyici bir öyküyü beyaz perdeye taşıyor.

Uluslararası festivallere sunulacak filmin ana yapımcılığını Hüseyin Karabey (Asi Film) ve Muzaffer Yıldırım (NuLook Production), ortak yapımcılığını ise Doruk Acar (İnsignia Production) üstlendi.

Yapımın Türkiye'de 2026 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
