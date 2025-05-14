Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'dan Yeni Film: Sıcak Büfe

Başrollerini Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı "Sıcak Büfe" filmi, 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu filmin senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül kaleme aldı.

İki kardeşin sıra dışı maceralarını anlatan film, seyirciye komedi dünyasının kapısını aralamayı hedefliyor.

Yapımda Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal da rol aldı.

"Seyirciyi 1,5 saat tebessüm edeceği, güzel bir film bekliyor"

Soho House'ta gerçekleştirilen gösterimde AA muhabirine açıklamada bulunan Hakan Yılmaz, sinemaseverleri çok keyifli bir film beklediğine dikkati çekerek, "Ekip arkadaşlarımızla keyifli bir süreç geçirdik. Geçen ağustosta çektik. 16 Mayıs'ta da vizyona giriyor. Seyirciyi 1,5 saat tebessüm edeceği, güzel bir film bekliyor." dedi.

Yılmaz, filmin salt komedi türünde olduğunu ve kara mizahla bir hikaye anlattığını belirterek, "Her zor durumda ailenin birbirine çıktığı desteği anlatıyor. Çok keyifli bir film oldu. Çekimler harika geçti. 16-17 gün sürdü. Aralıksız çektik. Sinemaseverleri 16 Mayıs'tan itibaren sinema salonlarında bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bihter Dinçel de eğlenceli zaman geçirmek isteyenlere filmi izlemelerini tavsiye ederek, şunları kaydetti:

"O eğlence sarmalının içine girdiğinizde çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Benim için öyle oldu. Filmde bir para meselesi var aslında. Para, hırs, vicdan üstünde dönüyor. Bir belaya bulaşmış iki kardeşin bizim de dahil olmamızla beraber, katman katman o bela sarmalından nasıl çıkamadığını göreceğiz."

Herkesin filmden kendisine bir mesaj çıkarabileceğinin altını çizen Dinçel, canlandırdığı Arzu karakterinin ise kocasını parmağında oynatan ve parayı çok seven bir kadın olduğunu dile getirdi.

Film Azerbaycan'da ise 15 Mayıs'ta, Avrupa'da 22 Mayıs'ta vizyonda olacak.