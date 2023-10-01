Hakan Peker Safranbolu'da Halk Konseri Verdi

Şarkıcı Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk konseri verdi. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Peker'in şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Birçok şarkısını seslendiren Peker, konsere gelenlere teşekkür etti. Ağabeyi Zafer Peker de sahne aldı.

Şarkıcı Hakan Peker, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halk konseri verdi.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde, hayranları Peker'in şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan sanatçı, etkinliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Bir Efsane", "Karam", "Köylü Güzel", "Ateşini Yolla Bana", "İlla Ki" ve "Kelimeler Yetmez" olmak üzere, birçok şarkısını hayranlarıyla seslendiren Peker, konsere gelenlere teşekkür etti.

Öte yandan konserde Hakan Peker'in ağabeyi Zafer Peker de sahne aldı.