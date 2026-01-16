Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki ihtilafların giderilmesi için gerçekleştirilen temasları değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Operasyon başlıyor, ordu vuracakları yeri açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası