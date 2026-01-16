Dışişleri Bakanı Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel