Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında istişare eylem planı imzalandı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, beşincisi "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Fidan ve Lavrov görüşmenin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı"nı imzaladı.
Kaynak: ANKA