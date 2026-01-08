Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaparak güncel bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500

