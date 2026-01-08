Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Görüştü
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede güncel bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel