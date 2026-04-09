Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ve İslamabad'daki müzakereleri değerlendirdi.
Görüşmede, ABD- İran arasında ilan edilen 15 günlük geçici ateşkesin durumu ve İslamabad'da başlayacak müzakereler ele alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz