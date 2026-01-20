Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Rubio telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimi ele alındı.
