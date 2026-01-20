Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li Mevkidaşı Rubio ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeler ve ABD'nin Barış Kurulu girişimini ele aldı.

