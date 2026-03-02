Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız Mevkidaşı Barrot ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ele alındı, gerilimin düşürülmesi ve saldırıların sona erdirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alındı, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA