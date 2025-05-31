Hakan Fidan ve Jean-Noel Barrot Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Hakan Fidan ve Jean-Noel Barrot Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Filistin, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı konularını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Fransız mevkidaşı Barrot telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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