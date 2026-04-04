Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli Mevkidaşı Şeybani ile Görüştü

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgede devam eden savaş ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

Kaynak: ANKA