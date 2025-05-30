Hakan Fidan ve David Lammy, Telefon Görüşmesinde İkili İlişkileri ve Bölgesel Konuları Ele Aldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılmakta olan adımlar, Suriye'deki son gelişmeler, Pakistan ve Hindistan arasındaki durum ve diğer bölgesel konular ele alındı.