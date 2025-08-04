Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan İkili İlişkiler Üzerine Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ilişkilere ve bölgesel konulara ilişkin telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel