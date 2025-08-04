Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan İkili İlişkiler Üzerine Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ikili ilişkilere ve bölgesel konulara ilişkin telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.