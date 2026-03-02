Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi gerekliliğini ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınırken saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve diplomatik girişimlerin güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün  bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgemizdeki son gelişmeler siyasi, güvenlik ve insani boyutlarıyla ele alınmış; saldırıların sona erdirilmesi, gerilimin azaltılması ve ilgili aktörlerle yürütülecek diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.

Kaynak: ANKA
