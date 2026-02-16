Haberler

Bakan Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı Safadi ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesinde Filistin ile ilgili son gelişmeleri ele aldı ve bölgedeki diplomatik temasları değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin telefon görüşmesinde Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki mevcut durum ve diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
