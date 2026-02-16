Bakan Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı Safadi ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin telefon görüşmesinde Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Tarafların, bölgedeki mevcut durum ve diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.