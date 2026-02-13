Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı Safadi ile Görüştü
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmede Filistin başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
