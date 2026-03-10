Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan Mevkidaşı ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde durdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

