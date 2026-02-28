Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak Orta Doğu'daki saldırıların sona erdirilmesi için çabaları ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüşerek Orta Doğu'daki saldırıların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

