Hakan Fidan, NATO Toplantısında David Lammy ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
Kaynak: ANKA / Güncel