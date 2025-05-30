Hakan Fidan, Kırım Tatarları ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın Kiev şehrinde Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi heyeti ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi heyeti ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında, Kırım Tatarlarının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Kırım Tatar Milli Meclisi heyetini kabul etti.
Kaynak: ANKA / Güncel