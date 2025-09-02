Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Filistin daha fazla ülke tarafından devlet olarak tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.