Hakan Fidan, Katar Başbakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaparak, Filistin'in tanınması ve Gazze'deki ateşkes müzakereleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Filistin daha fazla ülke tarafından devlet olarak tanınması amacıyla yürütülen ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu, Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen müzakerelerdeki son durum ele alındı.

