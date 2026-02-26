Bakan Fidan, 34 sene önce Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlıları rahmetle andığını belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlıları rahmetle andığını kaydetti.

Bakan Fidan, "Kardeş Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Türkiye, tek millet, iki devlet anlayışıyla her daim Can Azerbaycan'ın yanındadır." ifadesine yer verdi.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan kenti Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızca işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden daha sonra haber alınamadı.