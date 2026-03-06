Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.