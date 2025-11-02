Haberler

Hakan Fidan'dan Irak'a Resmi Ziyaret

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Irak Temsilciler Meclisi Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve Savunma Bakanı ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'a resmi ziyaret için giden Fidan, Meşhedani ve Zeydan ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'yle de bir araya geldi.

