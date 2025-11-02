Hakan Fidan'dan Irak'a Resmi Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak'a resmi ziyaret için giden Fidan, Meşhedani ve Zeydan ile ayrı ayrı görüştü.

Fidan, Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'yle de bir araya geldi.