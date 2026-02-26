Haberler

Bakan Fidan'dan Hocalı Katliamı'nın 34'üncü Yılı Nedeniyle Anma Mesajı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Azerbaycanlıları rahmetle andı ve Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasını vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kardeş Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derininde hissediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı'nın 34. yılında hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kardeş Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derininde hissediyoruz. Türkiye; tek millet, iki devlet anlayışıyla her daim Can Azerbaycan'ın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
