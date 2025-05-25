Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile İstanbul'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da bir araya geldi.
Kaynak: ANKA / Güncel