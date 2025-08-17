Hakan Çakır'ın Babasına Tehdit Mesajı

BABAYA TEHDİT MESAJI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı aldı. Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" ifadeleri yer aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlattı.