Hakan Çakır'ın Babasına Tehdit Mesajı

Hakan Çakır'ın Babasına Tehdit Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kimliği belirsiz bir kişiden ölüm tehdidi içeren mesaj aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BABAYA TEHDİT MESAJI

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, kimliği belirsiz bir kişiden tehdit mesajı aldı. Çakır'a gelen mesajda, "Oğlunu öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz. Kafanı kesip üstüne mazot döküp yakacağız. Bedenini kimse bulamayacak. Nasıl öldüğünü kimse bilmeyecek" ifadeleri yer aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan tehdit mesajıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.