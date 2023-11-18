Hakan Altun Bursa'da sevenleriyle buluştu

Fantezi müziğinin güçlü sesi Hakan Altun, Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi.

"Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum" şarkısı ile hayranlarını selamlayan Hakan Altun, şarkılarıyla duygusal anlar yaşattı. Hayranlarının telefonunun ışıklarını açarak yaptığı karşılamaya Altun, "Burada bulunan insanların ışığı her yeri aydınlatmaya yeter" sözleriyle karşılık verdi.

Bursa'daki konserlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dinleyicilerine teşekkür eden Altun, müzisyen arkadaşlarını da unutmayarak şarkıyı kendisinin söylediğini ancak çalanların da çok önemli olduğunu belirtti ve " Türkiye'de herkes şarkı söyleyebilir, Türkiye'de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Arkamdaki müzisyen kardeşlerim, ailemden daha çok gördüğüm insanlar. Lütfen onlara çok güçlü bir alkış alalım" diyerek tüm müzisyen arkadaşlarını onore etti.

Hakan Altun, Melek Mosso'ya verdiği 'İlletim' şarkısını da seslendirdi. Büyük alkış toplayan Ünlü sanatçı, şarkının hikayesini de paylaşarak kalplere işledi. - BURSA