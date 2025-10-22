Haberler

Hakan Ali Toker'den Nostalgik Sessiz Sinema Performansı

Hakan Ali Toker'den Nostalgik Sessiz Sinema Performansı
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sessiz Sinema Gösterimi'nde piyanist Hakan Ali Toker, Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik ederek nostaljik bir sinema deneyimi sundu.

Charlie Chaplin'in sessiz filmlerine canlı performansıyla eşlik eden piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, izleyicilere nostaljik bir sinema deneyimi sundu.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'teki Albert Long Hall'da gerçekleştirilen "Sessiz Sinema Gösterimi" öncesinde AA muhabirine konuşan Toker, ölmeye yüz tutmuş bir sanatı canlandırdığını söyledi.

Toker, ses ve görüntü senkronizasyonunun olmadığı yıllarda sinemalarda mutlaka bir piyanonun olduğunu ve bir müzisyenin filme bakarak doğaçlama müzik yaptığını belirterek, "Bugünkü program tamamen doğaçlama değil, işin içerisine zamanın bilindik parçaları da giriyor. Ben de 1920'lerin müzikleriyle bir takım doğaçlamalar yaparak filme hayat vereceğim." dedi.

Bu etkinlik teklifini memnuniyetle kabul ettiğini dile getiren Toker, "Bugün anladığımız bir filmde her şeye dair ses efektleri var. Aslında eskiden filmlerde hiç ses olmadığı için müzik duyguları da veriyordu." şeklinde konuştu.

"Sessiz Sinema Gösterimi"nde, Boğaziçi Üniversitesi'ne 1913'te bağışlanan, İngiliz Norman & Beard atölyesinde üretilmiş tarihi org eşliğinde "The Bank" ve "A Dog's Life" filmleri izlendi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
500
