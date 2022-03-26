Hak-İş'ten Ukraynalı savaş mağdurlarına yardım

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ukraynalı işçi ve ailelerine ulaştırılmak üzere Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile yurdunu terk etmek zorunda kalanlara kapılarını açan Moldova Ulusal Sendikalar Konfederasyonuna yardımda bulunduklarını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında Hak-İş olarak savaş mağduru Ukraynalılara yardım eli uzattıklarını belirtti.

İşgalin en çok kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlıları etkilediğini vurgulayan Arslan şunları kaydetti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun tüm mağdur ve mazlumların renklerine, dinlerine ve inançlarına bakmadan yanında olmayı insani ve vicdani bir görev olarak görmekteyiz. Hak-İş Konfederasyonu ve üye sendikalarımız tarafından mültecilere ve işsiz kalan Ukraynalı işçi ve ailelerine ulaştırılmak üzere ITUC ve EPSU ile yurdunu terk etmek zorunda kalan Ukraynalı mültecilere kapılarını açan Moldova'daki Moldova Ulusal Sendikalar Konfederasyonuna yardımda bulunduk. Ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bütün mazlumların Hak-İş'ten alacaklı olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin, bölgemizin ve yeryüzünün bütün mazlumlarına Hak-İş'in borcu olduğu hassasiyetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hak-İş Konfederasyonu, mağdur ve mazlum halkların yanında olma sorumluluğunu yerine getirmeye devam etmektedir. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik haksız ve hukuksuz işgali bir an önce durdurmasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgemizde yaşanan bütün ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz."