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Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, TOGÜ Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

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Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Somuncu ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Somuncu, Yılmaz'a başarılar diledi. Yılmaz da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Somuncu ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Somuncu, Yılmaz'a başarılar diledi.

Yılmaz da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fatih Yılmaz Karadeniz Rektör Tokat Politika Güncel Haberler

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