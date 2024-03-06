Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, TOGÜ Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

Hak-İş Konfederasyonu Öz Büro İş Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Mahmut Somuncu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Somuncu ve beraberindeki heyet, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Somuncu, Yılmaz'a başarılar diledi.

Yılmaz da konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.