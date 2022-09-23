HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Arslan: "Sayın Bakanımızın katkılarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini bir kez daha gördük"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısıyla ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Bilgin, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın çok zor bir döneminde sorunlarını çözerek daha da güçlenme kararında olduğunu belirtti.

"Sayın Bakanımızın katkılarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini bir kez daha gördük"

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan, Bakan Bilgin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin zor sürecinde Bilgin ile çalışma imkanlarının olduğunu dile getiren Arslan, bu süreçte hem ülke hem sendikal hareket için çok ciddi düzenlemeleri, başarıları yakaladıklarını söyledi.

Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün, yakın tarihteki en başarılı toplu sözleşmelerden biri olduğunu dile getiren Arslan, "Bu toplu iş sözleşmesinin, ücret ve sosyal hakların ötesinde yine tarihimizde bir ilk olarak asgari ücret tutarındaki bütün gelirlerin vergi dışı bırakılması konusundaki tarihi adımımızdı. Burada Sayın Bakanımızın katkılarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerini bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.

Pek çok konuda, Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne yazdıkları üç temel hususta Bakan Bilgin'in inisiyatif aldığını anlatan Arslan, "O inisiyatifiyle bugün daha fazla umut, daha fazla gelecekle ilgili beklentilerimizi artırmış durumdayız." dedi.

Belediye şirketlerindeki 450 bin işçiye 6772 Sayılı Kanun'la verilmesi gereken 52 günlük ikramiyenin, idarece verilmediğini ifade eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"696 Sayılı KHK'da bu konuda düzenleme olmamakla beraber bir kısım yargı kararları esas alınarak bu ikramiyeler verilmemektedir. Burada ciddi bir adaletsizlik var. Belediyelerde çalışan işçiler kamu işçisi kabul edilerek alıyor, yüzde 100 sermayesi belediyenin olan ve kanunla düzenlemiş şirketlerin çalışanları için kamu şirketi olarak kabul edilmemek gibi bir garabet var. Bunun da ortadan kaldırılması hususunda önemli adımları atacağımızı düşünüyorum."