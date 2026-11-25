HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) çalışma hayatında şiddet ve tacizi önlemeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan sözleşmesi C190'ı, Türkiye'nin imzalamasını beklediklerini bildirdi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komitesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Çalışma Hayatında ve Sosyal Hayatta Şiddet ve Tacizle Mücadele Yöntemleri" programı düzenlendi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, programda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ'in toplumsal sorumluluk gereği bu tür çalışmalar yaptığını ifade etti.

HAK-İŞ'in bütün mağdur kadınların sesi olma sorumluluğu olduğunu dile getiren Arslan, dünyanın ve Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda "iyi bir sınav vermediğini" söyledi.

Arslan, kadın cinayetlerinin devam etmesinden endişe duyduklarını belirterek, bu alanda uygulanan tedbirlerin yetersiz kaldığını kaydetti.

"HAK-İŞ bunların sorunlarına çözüm bulmak zorunda"

Kadına şiddet sorununun çözümü için zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bize düşen HAK-İŞ olarak, çalışanların bu konuda yaşadıkları şiddet ve tacizle ilgili ne yapabiliriz? Bunu en çok HAK-İŞ yapmak zorunda. Türkiye'de 5 milyon 900 bin kadın çalışan var. Bunların yaklaşık 600 bini yani yüzde 10 civarı sendikalarda. Bu 600 binin 235 bini HAK-İŞ'te. Türkiye'de konfederasyonlar içerisinde en çok kadın üyesi olan konfederasyon HAK-İŞ. Bir de şimdi ev işçilerini ilave ettik, 170 bin küsur ev işçilerini örgütledim. Onun üzerine koyduğumuz zaman 405 bin kadın, HAK-İŞ'ten alacaklı. HAK-İŞ'in üyesi ve HAK-İŞ, bunların sorunlarına çözüm bulmak zorunda. Bu çözümleri de birlikte bulacağız."

Çalışan kadınların yüzde 77'sinin ömründe bir defa şiddetle karşılaştığını aktaran Arslan, "Bu konuyla ilgili gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Ama yetersiz. Burada sendikaların da bu işin içine girmesi gerekiyor. HAK-İŞ burada bir proje yapıyor, bir anlayış ortaya koyuyor, bir çerçeve, bir politika oluşturuyor. Ama bunun uygulamasını HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızın da yapması gerekiyor. Bazı sendikalarımızda kadın komitesi yok. Gerçekten üzüntü verici. Bütün sendikalarımızın etkin, güçlü ve gerçekten tabanı olan bir kadın komitesine ihtiyacı var." diye konuştu.

HAK-İŞ'e bağlı 21 sendikanın hiçbirinin genel başkanının kadın olmadığını belirten Arslan, kadınların, erkekler tarafından bilinçli şekilde dışarıda tutulduğunu söyledi.

Tüm çalışanların şiddet ve tacize yönelik saldırılardan korunması için ortaya konulan ILO sözleşmesi olan C190'ı, HAK-İŞ'in tartışmaya açıp imzaladığını anımsatan Arslan, "Çok çaba sarf ettik. Hükümetimizle, ilgili bakanlarla görüştük. Mutlaka bu sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanmasını bekliyoruz." dedi.

Arslan, ILO'nun bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü belirterek HAK-İŞ olarak, kendilerinin de bu sorunun çözümü için daha fazla çalışmaları gerektiğini bildirdi.

"Toplumun yeterli tepkiyi koymadığını düşünüyorum"

Şiddete maruz kalan kadının, yaşadığı taciz ve şiddeti çekinmeden paylaşabileceği bir modeli oluşturmanın önemine işaret eden Arslan, "Sorun çok kolay değil. Keşke sorun daha çözülebilecek bir noktada olsaydı. Ben toplumun bu konuda yeterli tepkiyi koymadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Arslan, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının ağır faturasını da en çok çocuk ve kadınların ödediğini belirterek, "Petrol krizlerinde günlerce yas tutanlar, balinaların ölümlerini önleyemedik diye yas tutanlar, Gazze'deki kadınların, çocukların, yaşlıların katliamına sessiz kaldılar. Onun için biz orada da sesimizi yükseltmeliyiz. Gazze'de olup bitenleri bütün dünya kamuoyuna ulaştırmamız, doğru şekilde paylaşmamız ve onlarla dayanışmamızı sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

HAK-İŞ olarak, bütün mağdur kadınlarla dayanışmayı sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, bütün kadınları dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Kadınlara, "Kendinizi başkasının insafına bırakmayın." diye seslenen Arslan, şunları kaydetti:

"Burada bize düşen sorumluluk, bir kadın ayrımcılığı değil, kadın-erkek birlikte bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Sizin mücadelenize ortak olmamız gerekiyor. Ama mücadelenin öznesi siz olmalısınız. Siz yoksanız biz ne kadarını başarabiliriz, sınırlı. Ama sizle birlikte inşallah bu meseleyi çözebilme konusunda yeni adımlar atacağız."

HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin Gümrah da programda konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından program, çalışanların şiddet ve taciz mağduru ya da tanığı olduğu durumlarda başvuracağı mücadele yöntemlerine ilişkin atölye çalışmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA