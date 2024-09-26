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Haiti Lideri Fils, BM Kürsüsünde Sürahiden Su İçti

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Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda hitabı sırasında ilginç bir an yaşadı. Kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içen Fils, konuşmasının sonunda bardaktan su içerek kürsüden ayrıldı.

- Haiti lideri Fils, BM kürsüsünde bardak yerine sürahiden su içti

PORT AU PRINCE - Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti.

ABD'nin New York kentinde devam eden BM 79. Genel Kurulu'nda ilginç anlar yaşandı. Haiti Geçici Başkanlık Konseyi Başkanı Edgard Leblanc Fils, Genel Kurul'a hitabı sırasında kürsüdeki bardağı kullanmak yerine sürahiden su içti. Haitili lider, sürahiden su içmesinin ardından konuşmasına kaldığı yerden devam ederken, konuşmasının sonunda ise suyu bardaktan içerek kürsüden ayrıldı.

Haiti Lideri Fils, BM Kürsüsünde Sürahiden Su İçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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