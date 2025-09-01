Haiti'de Kazada 2 Ölü, 8 Kenyalı Polis Yaralı

Haiti'de 2 aracın dahil olduğu kazada 2 kişi öldü, 8 Kenyalı polis yaralandı.

Yetkililer, kazada yaralanan 8 kişi ile ölen 1 kişinin, Birleşmiş Milletler (BM) Çok Uluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonu kapsamında Haiti'de görev yapan Kenyalı polisler olduğunu bildirdi.

Misyon Sözcüsü Jack Ombaka, ölen diğer kişinin sivil olduğunu söyledi.

Ombaka, kazanın çalışmaz durumdaki bir aracı çeken zırhlı araçlardan birinin arızalanması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Yaralananlardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu ve tedavi için hava yoluyla Dominik Cumhuriyeti'ne nakledildikleri belirtildi.

Birleşmiş Milletler, çete şiddetinin son yıllarda Karayipler'deki Haiti'de 1 milyondan fazla insanı evsiz bıraktığını ve pek çok kişinin, silahlı kişilerin evlerini tahrip etmesinin ardından derme çatma ve sağlıksız barınaklarda yaşamaya başladığını belirtiyor.

Kenya liderliğindeki misyon geçen yıl başlatıldı ve Haiti'nin başkentinin kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalışan çetelerle mücadele etmekle görevlendirildi.

Kenya, Haiti'ye 1000 polis göndereceğini taahhüt etmişti, Haziran 2024'ten bu yana bölgede 800 polis görevlendirildi.

Mart ayında Haiti'de görevli Kenyalı bir polis, şiddet yanlısı çetelerin kurtarma görevindeki bir grup memura saldırmasının ardından pusuya düşürülmüş ve kaybolmuştu.

Şubat ayında Haiti'de çeteler tarafından vurularak öldürülen bir başka Kenyalı görevli ise geçen hafta ülkesinde toprağa verilmişti.