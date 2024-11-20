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Haiti'de çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı: 28 ölü

Haiti'de çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı: 28 ölü
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Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında, kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti. sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ye bağlı Nazon, Lalue, Chirst Roi ve Bois Verna bölgelerinde kontrolü ele geçirmek isteyen çete üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı. Saatlerce süren çatışmada 28 çete üyesi hayatını kaybetti. Ulusal Polis Sözcüsü Lionel Lazarre, basına yaptığı açıklamada, çete üyelerinin bazı bölgeleri kendi kontrollerine almaya çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin buna müsaade etmediğini duyurdu.

SİVİL HALK YARALI 20 ÇETE ÜYESİNİ ATEŞE VERDİ

Yerel basına göre, sivil halk yaralı olanlar dahil 20 çete üyesini ateşe verdi. Çatışmalar nedeniyle okullar, iş yerleri ve kamu binaları hizmet vermezken, halk korkudan evlerinden çıkamadı. Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda, silahlı çetelerin yeniden saldırıyla geçmek için geniş çaplı hazırlık yaptığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Karayipler Ülkesi Entegre Ofisi'ne (BINUH) göre, yalnızca geçen temmuz ve eylül ayları arasında Haiti'de şiddet ve çetelerle mücadele sonucunda en az 1223 kişi hayatını kaybetti, 522 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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