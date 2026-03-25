İstanbul'da tır sürücüsünün aracından inerek otomobile saldırması kamerada

İstanbul'da hafriyat tırı şoförünün trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan hafriyat tırı ile otomobilin sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Tartıştığı otomobil sürücüsünü bir süre takip eden tır şoförü, Fenertepe Gişeleri'nde durdukları sırada aracından inerek otomobile saldırdı.

Otomobilin sürücü koltuğunun bulunduğu taraftaki cama çok sayıda yumruk atan tır şoförü, aracın kapısını açmaya çalıştı.

Kapıyı açmayan tır şoförü, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşananlar başka bir araçtaki sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.