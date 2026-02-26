Haberler

Hafriyat kamyonunun çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı B.K. (14) adlı kız çocuğu, yaralandı.

Kaza, dün akşam, Kemalettin Mahallesi Papatya 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen B.K. isimli kız çocuğuna, caddede ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 59 AFT 933 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Yere savrulan B.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bir süre bekleyen kamyon şoförü, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri, şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
