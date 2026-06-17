Kartal İmam Hatip Lisesi'nin hafız öğrencisi Japonya'daki matematik yarışmasını hedefliyor

Küçük yaşta tamamladığı hafızlık eğitimi ile analitik zekasını matematik olimpiyatlarındaki uluslararası başarılarla birleştiren Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Demirel başarılarıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

Matematik ve STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanındaki başarılarıyla dikkati çeken 17 yaşındaki Demirel, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle geleceğin bilim insanı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Matematik olimpiyatları ve STEM yarışmalarında kazandığı madalyalarla akademik başarısını tescilleyen Demirel, World Mathematics Invitational'ın (WMI) ön eleme turunda dünya üçüncüsü olarak Japonya'daki dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda altın, Antalya Matematik Olimpiyatları'nda gümüş, ABC ve Leva Matematik yarışmalarında ise bronz madalya kazanan Demirel, bireysel performansının yanı sıra takım çalışmalarında da öne çıkıyor.

Demirel, İran Kombinatorik Olimpiyatı'nda takım halinde Türkiye üçüncülüğü, Liselerarası Matematik Yarışması'nda İstanbul ikinciliği ve CryptoMath Yarışması'nda iki kez Türkiye üçüncülüğü derecelerine imza attı.

Akademik çalışmalarını sosyal ve sportif faaliyetlerle de destekleyen öğrenci, satranç takımındaki başarısıyla ilçe birinciliği ve İstanbul ikinciliği yaşadı.

Okulunu masa tenisi branşında da temsil eden Demirel, aynı zamanda Kütüphanecilik Kulübü bünyesindeki "Yakzan" ile "Seher" dergilerinde kaleme aldığı yazılarla edebi ve kültürel faaliyetlere de katkı sunuyor.

Demirel, Afyonkarahisar'daki ilkokul yıllarında annesinin teşvikiyle başladığı Kur'an-ı Kerim eğitimini, merhum Halil Çoban'ın hocalığında sürdürerek hafızlığını tamamladı.

2023 yılında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan aldığı 494 puanla Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden Demirel, burada çok sevdiği matematik üzerine yoğunlaştı ve dünya çapında başarılara imza attı.

"Hayal kuran çocuk motivasyon sahibi olur"

Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafızlığı küçük yaşta tamamlamasında çocukluk döneminde dikkat dağıtıcı faktörlerin az olmasının büyük faydasını olduğunu söyledi.

İlkokulda, telefon ve tableti çok az kullandığını, daha çok geleneksel oyunları oynadığını belirten Demirel, "Oyun oynamak ve hayal kurmak aslında bir çocuğun dikkatini, odağını toplamasında çok önemli bir faktör. Hayal kuran çocuk motivasyon sahibi olur. Bu motivasyon ileride çocuğun veya kişinin çalışmasına çok katkı sağlar." dedi.

Demirel, LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlık sürecinde hep 500 tam puan ve iyi bir liseye girme hayalini kurduğunu, defter ve kitaplarına hep bu arzusunu yazdığını, sınavda 494 puan alıp, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yerleştiğini anlattı.

Çalışmanın altında sağlam bir motivasyonun olması gerektiğine dikkati çeken Demirel, "Dini, imani bağlamda ümmete faydalı bir genç, bir insan olmak gibi hedef olduktan sonra çalışmak çok zevkli oluyor. 'Arzunuzun kalbinize doldurduğu heyecan çalışma hayatınızı en tatlı meşguliyet haline getirir.' diye bir söz vardı. Bu şekil aslında." diye konuştu.

Matematik olimpiyatlarında dünya dereceleri

Demirel, liseye adım attığı günden itibaren okulun sunduğu imkanları "dolu dolu" değerlendirdiğini dile getirdi.

Matematik çalışmalarına hazırlık sınıfının son yılında başladığını anlatan Demirel, "Yaklaşık 1 yıl boyunca günde 8-9 saat, bulduğum her boşlukta matematik çalışıyordum. Çok istiyordum. Yazılı haftasında bile sınavlardan çıktıktan sonra matematik sorularına sarılır gibi koşup çalışıyordum. Bu tamamen isteğe dayalı, gönüllü, çok severek yaptığım bir iş." ifadelerini kullandı.

Demirel, Dünya Matematik Yarışması'nın ön eleme turunda dünya 3'üncüsü olarak Japonya'daki finalde yarışmaya hak kazandığını vurgulayan Demirel, "Final sınavında şansımızı temmuzun ortasında Japonya'da deneyeceğiz. İnşallah hayırlısıyla güzel sonuçlar gelir." dedi.

"Başarı için bazı şeylerden feda etmek gerekiyor"

Satranç, masa tenisi ve dergi yazarlığı gibi sosyal alanlarda da aktif rol üstlendiği aktaran Demirel, başarılı olmak için insanın hayatındaki bazı şeylerden fedakarlık etmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Demirel, "Ben bazı kardeşlerle muhatap oluyorum. 'İstiyorum' diyorlar ancak amele, fiile dökülmemiş istekler bunlar. Bense istiyorum ve bunu disiplinimle, çalışmalarımla gösteriyorum. Başarı için bazı şeylerden feda etmek gerekiyor. Gerekirse az uyuyacaksın, gerekirse dinlenmeyeceksin." diye konuştu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki çalışmalarına din ile felsefe komitesindeki liderliğiyle ve akademik faaliyetleriyle devam ettiğini belirten Demirel, matematik alanında bilime katkı sunacak bir kariyeri öncelediğini sözlerine ekledi.