Hafik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sivas'ın Hafik ilçesinde otlukta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bahçecik köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, köydeki kullanılmayan bazı evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Hafik ve Zara ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine söndürme çalışmasına arazözler de katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel ve Belediye Başkanı Habip Görler de bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

Yangından birkaç evin etkilendiğini belirten Görler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Köyün üst kısmından çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana ilerleyen yangın, Hafik ve Zara belediyeleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerimiz şu anda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Rabbim daha büyük felaketlerden ve afetlerden ülkemizi korusun." dedi.