Haberler

Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta soğuk hava etkisiyle Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen donarken, ilçedeki kar kalınlığı yarım metreyi buldu. Göl çevresindeki rekreasyon alanları karla kaplandı ve ilçe sakinleri araçlarını temizlemekle meşgul oldu.

Sivas'ta etkili olan soğuk havanın ardından Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen gölün, Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüzeyi dondu.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede, göl kenarındaki parklarda kış mevsimiyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Hafik Gölü'nün çevresindeki rekreasyon alanları beyaz örtüyle bütünleşirken, ilçe sakinleri sabah saatlerinde karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok