Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta etkili olan soğuk havanın ardından Hafik Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen gölün, Hafik ilçesinde etkili olan soğuk hava sonrası yüzeyi dondu.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede, göl kenarındaki parklarda kış mevsimiyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

Hafik Gölü'nün çevresindeki rekreasyon alanları beyaz örtüyle bütünleşirken, ilçe sakinleri sabah saatlerinde karla kaplanan araçlarını temizlemeye çalıştı.