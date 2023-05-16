Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada

Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada

Güncel Haberler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise arkadaki otobüste bulunan kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Dönüş için manevra yapan A.K.'nin kullandığı 67 NN 018 plakalı hafif ticari araç, sağ şeride geçerek Ş.Ü. idaresindeki 67 ACM 526 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan Ş.Ü., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.Ü.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise arkadan gelen halk otobüsünddeki kameraya yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Güncel

Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title