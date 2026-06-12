Kütahya'da yaşlı kadına araç çarptı: Ağır yaralı

KÜTAHYA'da hafif ticari aracın çarptığı Ayşe Günay (72), ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 3'üncü kilometrede meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Günay, İhsan B.'nin kullandığı 43 FP 780 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine trafik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Günay, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücü İhsan B. ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı