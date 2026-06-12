Haberler

Kütahya'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 72 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

Kütahya'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 72 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya-Eskişehir kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Ayşe Günay, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Günay'ın tedavisi sürerken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

KÜTAHYA'da hafif ticari aracın çarptığı Ayşe Günay (72), ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu 3'üncü kilometrede meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Günay, İhsan B.'nin kullandığı 43 FP 780 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine trafik ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Günay, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücü İhsan B. ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu bu kez Dünya Kupası'nı salladı

Bu kez Dünya Kupası'nı salladı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan sert yanıt geldi

İran "İmza yok" dedi, Trump'tan sert yanıt geldi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi

Alacağı için akrabasını vuran sanığın mahkemedeki sözleri pes dedirtti
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor

Herkes kupada ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?