Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli Ayşegül hayatını kaybetti
TOPRAĞA VERİLDİBursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşegül Gölen (13), Huzur Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ayşegül Gölen (13), Huzur Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı