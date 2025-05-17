Hafif Ticari Araç Tarım Aracı Patpat ile Çarpıştı: Bir Yaralı

Hafif Ticari Araç Tarım Aracı Patpat ile Çarpıştı: Bir Yaralı
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Siirt'te meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı tarım aracı patpatın sürücüsü Serhat Ş. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

1) HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI TARIM ARACI PATPATIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

SİİRT'te, hafif ticari aracın çarptığı tarım aracı patpatın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Şirvan kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Serhat Ş. yönetimindeki patpat olarak tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Kazada Serhat Ş. hafif yalandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Serhat Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay yerinde başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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