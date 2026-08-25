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Nusaybin'de Takla Atan Araçta Bir Genç Öldü

Nusaybin'de Takla Atan Araçta Bir Genç Öldü
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MARDİN’in Nusaybin ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki Ömer Dağhan (16) öldü, K.D. (17) yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki Ömer Dağhan (16) öldü, K.D. (17) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yandere Mahallesi yolunda meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, takla atıp yan yattı. Kazada araçtaki Ömer Dağhan yaşamını yitirirken, K.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. K.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dağhan'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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